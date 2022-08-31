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Политика31 августа 2022 18:11

Генеральный инспектор Бундесвера считает, что западу не стоит недооценивать военный потенциал России

В Минобороны ФРГ уверены, что РФ способна сейчас вести боевые действия не только на Украине
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Генеральный инспектор Бундесвера считает, что западу не стоит недооценивать военный потенциал России

Генеральный инспектор Бундесвера считает, что западу не стоит недооценивать военный потенциал России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Странам Запада не стоит недооценивать военный потенциал Вооруженных сил России в специальной военной операции на Украине, считает генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Эберхард Цорн.

«Основная часть российских сухопутных войск в данный момент, может быть, и сосредоточена на Украине, но, даже в этом случае мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных войск для открытия второго театра военных действий», – заявил он в интервью Reuters.

По мнению Цорна, российские Воздушно-космические силы также обладают значительным потенциалом, представляющим угрозу для стран НАТО. Кроме того, генеральный инспектор Бундесвера обратил внимание, что большая часть Военно-морского флота РФ еще не задействована в спецоперации на Украине.

Как заявил Цорн, Минобороны Германии «регулярно поддерживает миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства» стран Балтии и внимательно следит за событиями в Балтийском море.