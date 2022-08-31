Генеральный инспектор Бундесвера считает, что западу не стоит недооценивать военный потенциал России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Странам Запада не стоит недооценивать военный потенциал Вооруженных сил России в специальной военной операции на Украине, считает генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Эберхард Цорн.

«Основная часть российских сухопутных войск в данный момент, может быть, и сосредоточена на Украине, но, даже в этом случае мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных войск для открытия второго театра военных действий», – заявил он в интервью Reuters.

По мнению Цорна, российские Воздушно-космические силы также обладают значительным потенциалом, представляющим угрозу для стран НАТО. Кроме того, генеральный инспектор Бундесвера обратил внимание, что большая часть Военно-морского флота РФ еще не задействована в спецоперации на Украине.

Как заявил Цорн, Минобороны Германии «регулярно поддерживает миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства» стран Балтии и внимательно следит за событиями в Балтийском море.