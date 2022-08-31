Эстония намерена запретить въезд большинству россиян в ближайшие недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эстония вместе с партнерами намерена запретить въезд большинству граждан России в течение ближайших дней или недель, заявил министр иностранных дел прибалтийской республики Урмас Рейнсалу.

«Я буду приветствовать решения в ближайшие дни, будущие недели, в которых мы, в полном соответствии с правилами шенгенских виз, запретим въезд на территории наших стран для этих людей из Российской Федерации», – сказал дипломат в интервью Reuters.

Он отметил, что наличие виз у россиян не имеет значение – в независимости от того, выданы ли они в Эстонии или другой стране Шенгенской зоны. Соответствующее решение Таллин намерен выработать «из соображений национальной безопасности», подчеркнул глава эстонского МИД.

Как писал сайт KP.RU, власти Польши, Эстонии, Литвы и Латвии намерены ограничить число граждан России, въезжающих на территорию этих стран. Для этого на национальном уровне будут запрещены выдача виз россиянам и пересечение границы с визами стран Евросоюза.