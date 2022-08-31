Снижение ВВП России замедлилось в годовом выражении до 4,3% в июле 2022

Снижение ВВП России замедлилось в годовом выражении до 4,3% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Снижение валового внутреннего продукта России в июле замедлилось до 4,3% в годовом выражении после 4,9% в июне, сообщает Министерство экономического развития РФ.

«По оценке Минэкономразвития России, в июле снижение ВВП замедлилось до 4,3% год к году после 4,9% год к году в июне и 4% год к году во втором квартале 2022 года», – сказано в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике» на сайте ведомства.

Как уточнили в Минэкономразвития, в июле экономическая активность поддерживалась сохранением роста в добывающей промышленности и динамики в сельском хозяйстве, а также значительным улучшением показателей в сфере строительства. В то же время в обрабатывающей промышленности в июле отмечалось замедление спада, что связано с улучшением показателей в экспортно ориентированных отраслях. В транспортной отрасли и оптовой торговле до сих сохраняется отрицательная динамика, сообщили в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, ранее Центробанк представил три сценария для российской экономики: базовый, адаптационный и кризисный.