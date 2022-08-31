РИА Новости: Горбачева не будут отпевать

Горбачева не будут отпевать Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Бывшего президента СССР Михаила Горбачева не будут отпевать, рассказал источник РИА Новости, близкий к семье умершего накануне политика.

«Нет, отпевания не будет», – сообщил собеседник агентства.

Как писал сайт KP.RU, Михаил Горбачев умер во вторник, 30 августа. Ему был 91 год. В последние месяцы, по словам знакомых и друзей экс-генсека СССР, он тяжело болел и практически все время проводил в больнице.

Свои соболезования в саязи с кончиной Горбачева выразил президент России Владимир Путин.

Российский лидер обратил внимание на большое значение реформ бывшего президента СССР для страны. Кроме того, глава государства отметил большй вклад скончавшегося экс-генсека в гуманитарной и просветительной сфере.

Ранее в Кремле заявили, что решение о формате проведения похорон Горбачева в настоящее время пока не принято.