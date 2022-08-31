Число заразившихся оспой обезьян в мире превысило 50 тысяч Фото: REUTERS

Общее число случаев заражения людей оспой обезьян во всем мире превысило 50 тысяч. Об этом следует из информационной панели Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по оспе обезьян на сайте организации.

Отмечается, что на 31 августа 2022 года на планете количество подтвержденных случаев заражений составляет 50 496. Больше всего заболевших в Европе, Северной и Южной Америке: 22 576 и 27 228 случаев соответственно.

В начале июля представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявляла, что Всемирная организация здравоохранения оценивает риск распространения оспы в Европейском регионе, в том числе в России, как высокий. По ее словам, прогноз связан с сообщениями о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев.

Ранее сообщалось, что в Россию завезли оспу обезьян. Роспотребнадзор 12 июля сообщил о первом зафиксированном случае. Вирус обнаружен у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы.