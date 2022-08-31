Польский политолог усомнился, что Горбачев виновен в распаде СССР Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Польский политолог Якуб Корейба оценил роль Михаила Горбачева в распаде Советского Союза. По мнению эксперта, страна распалась бы независимо от желания президента.

В свою очередь в Польше вообще не принято преувеличивать влияние одной личности на ход исторических событий. Так что влияние единственного президента СССР не называется катастрофическим.

Сегодня отношение к нему в стране совершенно нейтральное: молодежь почти не знает, а представители польской элиты считают трагичным персонажем, который не сумел реализовать задуманное.

- Главной заслугой Горбачева стало то, что он не стал мешать неизбежным историческим процессам и стал уроком для нынешних правителей, - отметил политолог в беседе с NEWS.ru.

30 августа умер первый президент СССР Михаил Горбачев. Он скончался в больнице от продолжительной болезни. Михаилу Горбачеву был 91 год. Осенью 2021 года бывший лидер СССР был в больнице на карантине из-за пандемии коронавирусной инфекции.