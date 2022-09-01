Представитель МИД Китая Лицзянь продемонстрировал огромные военные расходы США Фото: Михаил ФРОЛОВ

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь наглядно продемонстрировал, как много Соединенные Штаты тратят на оборону по сравнению с другими крупными странами.

- США тратят на оборону гораздо больше, чем следующие за ними девять стран, вместе взятые, - написал дипломат в своем посте с Twitter, публикуя статистику.

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Китайский чиновник отмечает, что годовой оборонный бюджет Вашингтона за 2021 год составлял порядка 800 миллиардов долларов, в то время как Китай, Индия, Британия, Россия, Франция, Германия, Саудовская Аравия, Япония и Республика Корея, вместе взятые, потратили на оборону за этот же период 777 миллиардов долларов.

В прошлом году, судя по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), человечество продолжает щедро раскошеливаться на свои боевые "латы". Оказалось, что США по размеру военных трат на протяжении многих десятилетий остаются "чемпионами мира" - их военный бюджет растет третий год подряд. А это - 39% (!!!) от мировых военных расходов.