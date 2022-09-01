Стало известно, могут ли учителя собирать деньги на нужды школы Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Юрист, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов заявил, что учителя не имеют права собирать с родителей учеников деньги на нужды школы, так как за это может грозить ответственность в виде лишения свободы.

"Любой сбор денег или понуждение к сбору денег, в зависимости от того, в какой форме это было произведено со стороны руководства образовательного учреждения, может быть квалифицировано как вымогательство, если за отказ в доплате грозит та или иная ответственность, — например, если руководство школы предупреждает, что у детей начнутся проблемы или дети не смогут посещать те или иные занятия. Если же это не сопряжено с какими-либо негативными последствиями, но при этом происходит не на добровольной основе, это может быть квалифицировано российским законодательством как превышение должностных полномочий", - пояснил юрист в беседе с Lenta.ru.

Специалист отметил ,что если в школе требуют сдать деньги, это может служить поводом для обращения в Следственный комитет России (СКР).

Как отмечает начальник юридического сектора департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования Ленинградской области Оксана Кокоулина, на уровне региона либо на муниципальном уровне нужно принимать соответствующие правовые акты, связанные с недопущением в образовательных организациях этих вопросов, передает RT. По её словам, есть ответственность за так называемые завуалированные поборы, то есть когда педагоги собирают деньги на какие-либо нужды, выдавая их за другие

Юрист Василий Воробьев в беседе с "Известиями" также напомнил, что в России практически все учебные заведения являются государственными, и, как у любого госучреждения, у него есть согласованный бюджет, который и должен идти на нужды школы.