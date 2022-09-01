В Пентагоне заявили, что США не передавали Украине ракетные комплексы NASAMS Фото: EAST NEWS

Американская сторона пока не передавала Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

- Верно. Насколько мне известно, их произведут, а только после этого доставят, - рассказал он журналистам, комментируя вопрос, верно ли, что NASAMS еще не переданы Украине.

27 августа Пентагон США заключил контракт с оборонным подрядчиком Raytheon по закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для Украины. Общая сумма контракта составляет 182 295 333 доллара, средства для закупки комплексов были выделены за счет Инициативы содействия безопасности Украины.

Напомним, NASAMS - передвижной (норвежско-американский) зенитный ракетный комплекс средней дальности. Он предназначен для поражения воздушных целей на малых и средних высотах в любых погодных условиях. Дальность его действия составляет от 55 до 180 км.