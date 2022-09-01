Психолог объяснила, почему в России женщины счастливее мужчин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россиянки признаются, что чувствуют себя счастливее мужчин. Клинический психолог Ирина Коржаева объяснила, с чем это связано. Причины нужно искать в том, как женщины воспринимают действительность.

Их эмоциональный интеллект (EQ) позволяет быть где-о слабыми, а где-то капризными. В то время как мужчин с детства одергивают, что им нужно быть сильными. Такое обесценивание чувств ребенка, по словам психолога, приводит к его слабому эмоциональному развитию.

Чувства становятся одним из инструментов выживания и чем лучше человек им владеет, тем осознаннее живет.

- Он может поддерживать ментальное здоровье, - комментирует собеседница Life.

Если человек не умеет различать зоны ответственности, то он впадает или в инфантилизм, или в гиперответственность. А уже в этих ситуациях остановиться очень сложно, кто-то решает эти проблемы алкоголем.

- Вишенка на торте – место проживания. Чем больше населенный пункт, тем активнее в нем надо выживать, кажется, что нельзя останавливаться. А это заводит в безысходность и делает несчастным любого человека, - отмечает эксперт.

В свою очередь, психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова объяснила, как порой навязчивые мысли перестают быть нашими союзниками и начинают откровенно мешать жить. В беседе с ФАН эксперт дала совет, как через фильтр своих мыслей увидеть реальный мир без черных или розовых очков.

А психолог ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Берегиня» Департамента социальной защиты населения Москвы Наталья Дуйкина назвала проблемы, которые подстерегают человека, следующего тренду позитивного мышления.

- Чрезмерное увлечение им - путь к депрессии. Человек начинает запрещать себе проживать некоторые эмоции: грусть, обиду, злость. Он обесценивает их, - цитирует слова эксперта Свободная пресса.