Психолог Малышева заявила, что школьная форма помогает детям настроиться на процесс обучения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Психолог Наталья Малышева заявила, что школьная форма позволяет детям настроиться на процесс обучения.

"Сейчас бесконечные споры по этому вопросу: нужна она или нет? Мой ответ — однозначно да. <...> Помню, как тяжело приходилось детям из семей с низким достатком, когда в 90-х отменили школьную форму. Регулярные насмешки, упреки и унижения доводили отдельную группу детей до депрессий и отбивали желание ходить в школу", - пояснила она в беседе с Lenta.ru

Форма позволяет уравнять учеников между собой, отметила специалист. В таких условиях шансы постановки целей и их реализации возрастают.

Как рассказывал RT, на подготовку детей к школе 61% родителей в России тратят более четверти месячного семейного бюджета. Более половины участников опроса тратят на подготовку к школе учеников до девятого класса от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. При этом, как выяснили специалисты, на девочек в среднем уходит на 3 тыс. больше, чем на мальчиков.

Кстати, "Известия" писали, что если школа требует использовать на занятиях рабочие тетради, то их должно закупать образовательное учреждение, а не родители. На это выделяются соответствующие средства, и если кто-то из родителей решил в этом поучаствовать, то это дело добровольное.О том, что сбор денежных средств в школах нелегален, говорят и юристы.