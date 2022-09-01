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Общество31 августа 2022 22:06

Психолог Малышева заявила, что школьная форма помогает детям настроиться на процесс обучения

Форма позволяет уравнять учеников между собой, отметила специалист
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Психолог Малышева заявила, что школьная форма помогает детям настроиться на процесс обучения

Психолог Малышева заявила, что школьная форма помогает детям настроиться на процесс обучения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Психолог Наталья Малышева заявила, что школьная форма позволяет детям настроиться на процесс обучения.

"Сейчас бесконечные споры по этому вопросу: нужна она или нет? Мой ответ — однозначно да. <...> Помню, как тяжело приходилось детям из семей с низким достатком, когда в 90-х отменили школьную форму. Регулярные насмешки, упреки и унижения доводили отдельную группу детей до депрессий и отбивали желание ходить в школу", - пояснила она в беседе с Lenta.ru

Форма позволяет уравнять учеников между собой, отметила специалист. В таких условиях шансы постановки целей и их реализации возрастают.

Как рассказывал RT, на подготовку детей к школе 61% родителей в России тратят более четверти месячного семейного бюджета. Более половины участников опроса тратят на подготовку к школе учеников до девятого класса от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. При этом, как выяснили специалисты, на девочек в среднем уходит на 3 тыс. больше, чем на мальчиков.

Кстати, "Известия" писали, что если школа требует использовать на занятиях рабочие тетради, то их должно закупать образовательное учреждение, а не родители. На это выделяются соответствующие средства, и если кто-то из родителей решил в этом поучаствовать, то это дело добровольное.О том, что сбор денежных средств в школах нелегален, говорят и юристы.