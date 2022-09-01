ЦБ предложили способ, как избавить россиян от подложных микрокредитов Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня процедура оформления кредита в МФО такова, что человек может даже не узнать, что у него образовался новый долг

Проблема оформления кредитов в Микрофинансовых организациях по чужим документам встает все острее. В службе финансового уполномоченного подтвердили, что за восемь месяцев этого года на жалобы по поводу подложных кредитов из МФО пришлось 23,4%.

В связи с этим представители проекта Народного фронта «За права заемщиков» обратились к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложением пересмотреть правила выдачи кредитов МФО.

В настоящий момент по упрощенной системе получения онлайн-займов достаточно вести персональные данные человека, указав номер телефона и банковской карты для перевода, сообщает газета "Известия".

Часто мошенники подбирают для вывода средств человека с идентичной фамилией и инициалами, но законом не возбраняется перевод на карту иному держателю, что упрощает задачу преступникам. В итоге человек, ставший жертвой мошенников, узнает о своем кредите только когда приставы начинают списывать у него со счетов деньги.

В связи с этим общественники просят ЦБ ввести новое правило – обязать МФО осуществлять переводы только по полным реквизитам карты. Тогда даже если у получателя совпадает имя с жертвой, подделать реквизиты не удастся, так как это невозможно.

В ЦБ обещают рассмотреть инициативу.

Центральный банк РФ рекомендовал кредитным организациям раскрывать данные об условиях выпуска и обслуживания дебетовых карт. Для этого ЦБ РФ создал специальный шаблон в виде таблицы, где будет находиться вся информация о картах, пишет ФАН.

Чаще всего в сеть утекают базы данных банков, операторов мобильной связи и государственных органов, рассказали RT в пресс-службе сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI