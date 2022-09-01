WSJ: Министры финансов G7 обсудят план установления предельной цены на российскую нефть Фото: REUTERS

Министры финансов стран Группы семи (G7) на встрече в эту пятницу намерены обсудить план по ограничению цен на российскую нефть, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что план предусматривает также введение потолка цен на произведенные в России нефтепродукты.

- Нефть и газ остаются огромным источником доходов для военной машины России, составляя около половины доходов бюджета страны. Западные чиновники уже несколько месяцев пытаются найти способ сократить эти финансовые потоки, сохраняя при этом достаточное количество российской нефти на мировых рынках, чтобы предотвратить новый скачок и без того высоких цен на энергоносители, - сказано в публикации.

Тем временем, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американские власти полагают, что установление предельной цены на российскую нефть станет самым эффективным способом ограничения доходов Москвы от экспорта энергоресурсов.