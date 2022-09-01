Матвиенко заявила, что России хватит ресурсов для победы в спецоперации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что у России достаточно ресурсов для того, чтобы одержать победу в спецоперации на Украине. Об этом она написала в своем блоге на сайте Совфеда.

- У нас хватит ресурсов для победы - ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных. .. Сейчас хорошо видно, насколько велика была угроза, нависшая над нашей страной, насколько своевременным было решение о проведении спецоперации, - отметила политик.

Также Матвиенко добавила, что на поле боя, кроме украинских сил, нам "реально противостоят нацбатальоны и коллективный Запад, НАТО".

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российская спецоперация на Украине продолжается, продолжается методично, продолжается в соответствии с имеющимися планами. также он заверил, что все цели будут достигнуты.