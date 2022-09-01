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Экономика31 августа 2022 23:33

Читатели Haber поддержали решение "Газпрома" о приостановке поставок газа французской Engie с 1 сентября 2022 года

Они считают, что грядущей зимой "Европа замерзнет и завоняет"
София ГОНЧАРОВА
Читатели Haber поддержали решение "Газпрома" о приостановке поставок газа французской Engie с 1 сентября 2022 года

Читатели Haber поддержали решение "Газпрома" о приостановке поставок газа французской Engie с 1 сентября 2022 года

Фото: REUTERS

Читатели издания En Son Haber положительно отнеслись к решению со стороны "Газпрома" о полной приостановке поставок газа французской компании Engie с 1 сентября 2022 года из-за разногласий по оплате.

- Если из Европы начнет доноситься вонь, не удивляйтесь, они же будут мыться частями, - написал один читателей издания в комментариях.

Другие пользователи также писали "так вам и надо", "Европа замерзнет и завоняет", "мы можем продавать Франции очень качественные печи".

До этого газета Bild порекомендовала немцам реже ходить в душ для избавления от "энергетической зависимости". Дерматолог Яэли Адлер в беседе с изданием посоветовала "оставить кожу в покое и не мыться", чтобы дать размножиться "необходимым для здоровья бактериям".

Ранее сообщалось, что в Германии каждый второй житель боится замерзнуть зимой. Таковы результаты опроса, проведенного INSA. Граждан ФРГ пугает, что из-за сокращения поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе они не смогут обогреть свои жилища в холодный сезон. У половины респондентов экономическое положение после повышения цен на энергоносители ощутимо ухудшилось.