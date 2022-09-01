Telegraph: Великобритания может обратиться к Международному валютному фонду из-за энергокризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Великобритании может обратиться за помощью к Международному валютному фонду в связи с энергокризисом. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

В публикации издания отметается, что из-за недальновидной политики в области энергетики в стране может резко повыситься уровень бедности населения, что приведет к массовым протестам.

Также другим риском издание назвало повышение налогообложения и последующий полный финансовый крах. В статье отмечается, что в странах ЕС последствия могут быть еще хуже.

Напомним, еще в июне этого года в Лондоне прошла масштабная акция протеста. Причиной стал кризис стоимости жизни и рост инфляции в Великобритании до рекордных отметок. Протестующие выражали свое недовольство из-за того, как правительство справляется с экономическими проблемами в стране.