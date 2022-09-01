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Политика1 сентября 2022 3:10

Бывший депутат Рады Черновол упрекнул Папу римского в "ограниченности" из-за позиции по спецоперации

Источник:kp.ru

Бывший депутат Верховной Рады Тарас Черновол заявил, что Папа римский Франциск якобы продемонстрировал "интеллектуальную ограниченность" при оценке причин российской спецоперации на Украине. Свое мнение по этому поводу он изложил в колонке для "Главреда".

Черновол полагает, что своими словами об ответственности НАТО из-за эскалации конфликта понтифик "сделал подарок" России.

- Папа показывает небрезгливость в озвучке несправедливых и неприемлемых с точки зрения католической доктрины справедливости заявлений. Делает это, на мой взгляд, по двум причинам. Первое - невысокий уровень интеллектуального осмысления процессов в мире и церкви, и привычка собирать умело подложенные верхушки новостных сообщений, - сообщает экс-депутат.