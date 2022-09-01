Что произошло в ночь на 1 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 сентября 2022 года в России упростились правила прохождения техосмотра транспортного средства. Осталось только 55 вместо обязательных 82 пунктов, которые ранее должны были проверить специалисты для выдачи диагностической карты. В частности, у водителей не будут требовать продемонстрировать аптечку, огнетушитель и дорожный знак аварийной остановки.

Странам Запада не стоит недооценивать военный потенциал Вооруженных сил России в спецоперации на Украине, считает генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Эберхард Цорн. По мнению Цорна, российские Воздушно-космические силы также обладают значительным потенциалом, представляющим угрозу для стран НАТО.

Председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо предупредил, что победа России на Украине нанесет удар по имиджу Запада. По словам депутата, успехи в спецоперации покажут миру, что Москва, которую политик назвал "развивающимся сельскохозяйственным обществом", может в одиночку взять верх над всем коллективным Западом, в том числе над США и Европой.

Появление военнослужащих НАТО на Украине может спровоцировать начало ядерной войны, пишет журнал Foreign Affairs. В публикации отмечается, что пока Соединенные Штаты и их союзники пытаются предотвратить любого рода эскалацию ситуации, которая спровоцировала бы прямой конфликт между Россией и альянсом.

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщил, что на Восточный экономический форум (ВЭФ) приедут делегации из недружественных стран, в том числе из Японии и Южной Кореи. Он отметил, что "в недружественных странахму нас есть друзья, и их немало".

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что у России достаточно ресурсов для того, чтобы одержать победу в спецоперации на Украине. При это отметила, ресурсов хватит не только материальных, но и интеллектуальных, моральных.