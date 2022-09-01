Глава МАГАТЭ заявил, что миссия выезжает в ЗАЭС в Энергодаре, несмотря на усиление военной активности

Глава МАГАТЭ заявил, что миссия направляется на Запорожскую АЭС, несмотря на усиление военной активности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направляется на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) в Энергодаре. Об этом передает агентство Reuters.

По данным агентства, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в районе Энергодара, где расположена электростанция, усилилась военная активность, однако, по его словам, миссия «не остановится».

Напомним, днем ранее, 31 августа, конвой миссии агентства, состоявший из 19 машин, по меньшей мере десять из которых со знаком «ООН», въехал в Запорожье в 14.00 по московскому времени. В минувший понедельник, 29 августа, делегации организации выехала из Вены, а на следующий день прибыла в Киев, где провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По прибытии в Запорожье глава МАГАТЭ заявил, что миссия организации собирается провести на Запорожской АЭС несколько дней.