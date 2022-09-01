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Политика1 сентября 2022 5:51

Энергодар подвергся артиллерийскому обстрелу ВСУ перед визитом миссии МАГАТЭ

Власти города заявили, что украинские войска ведут обстрелы жилых районов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Энергодар подвергся артиллерийскому обстрелу ВСУ перед визитом миссии МАГАТЭ

Энергодар подвергся артиллерийскому обстрелу ВСУ перед визитом миссии МАГАТЭ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с утра в четверг, 1 сентября, ведут массированный огонь по жилым районам города Энергодара перед визитом миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявили в военно-гражданской администрации (ВГА) города.

«Украинские каратели ведут массированный артиллерийский обстрел жилых районов Энергодара», - сказано в заявлении в Telegram-канале администрации, где также показали фото, демонстрирующие повреждения.

Напомним, днем ранее, 31 августа, конвой миссии агентства, состоявший из 19 машин, въехал в Запорожье. По прибытии в город глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что делегация организации собирается провести на Запорожской атомной электростанции (АЭС) несколько дней.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 1 сентября, Гросси заявил, что миссия организации направляется на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, несмотря на усиление военной активности.