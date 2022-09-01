Энергодар подвергся артиллерийскому обстрелу ВСУ перед визитом миссии МАГАТЭ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с утра в четверг, 1 сентября, ведут массированный огонь по жилым районам города Энергодара перед визитом миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявили в военно-гражданской администрации (ВГА) города.

«Украинские каратели ведут массированный артиллерийский обстрел жилых районов Энергодара», - сказано в заявлении в Telegram-канале администрации, где также показали фото, демонстрирующие повреждения.

Напомним, днем ранее, 31 августа, конвой миссии агентства, состоявший из 19 машин, въехал в Запорожье. По прибытии в город глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что делегация организации собирается провести на Запорожской атомной электростанции (АЭС) несколько дней.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 1 сентября, Гросси заявил, что миссия организации направляется на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, несмотря на усиление военной активности.