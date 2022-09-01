Минюст США выдал ордер на арест самолета компании «ЛУКОЙЛ» стоимостью 45 млн долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США получили ордер на арест самолета, принадлежащего компании «ЛУКОЙЛ», стоимостью 45 млн долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства юстиции Соединенных Штатов, которые выполняют функции генеральной прокуратуры.

«Соединенные Штаты получили ордер на арест судна Boeing 737-7EM, принадлежащего ПАО "ЛУКОЙЛ", российской транснациональной нефтегазовой корпорации со штаб-квартирой в Москве, Россия», - сказано в сообщении ведомства.

Как отмечается в документе, ордер на конфискацию воздушного судна был выдан судом Южного округа штата Техас, а основанием для его выдачи стало то, что данный самолет «совершал полеты в Россию и из нее в нарушение введенных Министерством торговли США санкций в отношении России».

Сообщается, что такой санкционный режим предполагает ввести запрет на «осуществление перелетов в Россию и из России самолетами американского производства, не имеющими соответствующей лицензии или лицензионных исключений».