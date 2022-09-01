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В мире1 сентября 2022 6:03

Минюст США выдал ордер на арест самолета компании «ЛУКОЙЛ» стоимостью 45 млн долларов

Ордер на конфискацию воздушного судна был выдан судом Южного округа штата Техас
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минюст США выдал ордер на арест самолета компании «ЛУКОЙЛ» стоимостью 45 млн долларов

Минюст США выдал ордер на арест самолета компании «ЛУКОЙЛ» стоимостью 45 млн долларов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США получили ордер на арест самолета, принадлежащего компании «ЛУКОЙЛ», стоимостью 45 млн долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства юстиции Соединенных Штатов, которые выполняют функции генеральной прокуратуры.

«Соединенные Штаты получили ордер на арест судна Boeing 737-7EM, принадлежащего ПАО "ЛУКОЙЛ", российской транснациональной нефтегазовой корпорации со штаб-квартирой в Москве, Россия», - сказано в сообщении ведомства.

Как отмечается в документе, ордер на конфискацию воздушного судна был выдан судом Южного округа штата Техас, а основанием для его выдачи стало то, что данный самолет «совершал полеты в Россию и из нее в нарушение введенных Министерством торговли США санкций в отношении России».

Сообщается, что такой санкционный режим предполагает ввести запрет на «осуществление перелетов в Россию и из России самолетами американского производства, не имеющими соответствующей лицензии или лицензионных исключений».