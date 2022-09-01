Украинские войска предприняли попытку захвата Запорожской АЭС для срыва миссии МАГАТЭ Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в четверг, 1 сентября, на семи лодках высадились у побережья Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской атомной электростанции (АЭС), предприняв попытку захвата электростанции.

«Около 6.00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

В министерстве заявили, что были приняты меры для уничтожения противника, в том числе была применена авиации.

В ведомстве также сообщили, что в 8.00 мск в четверг, 1 сентября, украинские войска начали артиллерийский обстрел места предполагаемой встречи миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 1 сентября, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации направляется на Запорожскую АЭС в Энергодаре, несмотря на усиление военной активности.