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Политика1 сентября 2022 6:14

Украинские войска предприняли попытку захвата Запорожской АЭС для срыва миссии МАГАТЭ

Две диверсионные группы Украины предприняли попытку захвата Запорожской АЭС для срыва миссии МАГАТЭ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Украинские войска предприняли попытку захвата Запорожской АЭС для срыва миссии МАГАТЭ

Украинские войска предприняли попытку захвата Запорожской АЭС для срыва миссии МАГАТЭ

Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в четверг, 1 сентября, на семи лодках высадились у побережья Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской атомной электростанции (АЭС), предприняв попытку захвата электростанции.

«Около 6.00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

В министерстве заявили, что были приняты меры для уничтожения противника, в том числе была применена авиации.

В ведомстве также сообщили, что в 8.00 мск в четверг, 1 сентября, украинские войска начали артиллерийский обстрел места предполагаемой встречи миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 1 сентября, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации направляется на Запорожскую АЭС в Энергодаре, несмотря на усиление военной активности.