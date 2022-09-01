ООН обвинила власти Китая в преступлениях против человечности в Синьцзяне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека обвинило китайские власти в серьезных нарушениях прав уйгуров и членов других, преимущественно мусульманских общин. Доклад, посвященный серьезным нарушением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая, был опубликован на сайте организации.

Доклад был выстроено на основании данных 40 человек, знающих реалии СУАР, из которых 26 граждан были в так называемых «лагерях перевоспитания».

В ООН отметили, что масштабы дискриминационного и произвольного задержания представителей данных групп могут стать сопоставимы с преступлениями против человечности. В докладе также говорится о том, что «утверждения о пытках или жестоком обращении», в том числе «принудительное лечение и плохие условия содержания под стражей, заслуживают доверия, как и утверждения об отдельных случаях сексуального насилия и насилия на гендерной почве».

Пекин назвал доклад организации сфабрикованным «фарсом».

Напомним, в конце 2018 года китайские власти официально признали существование «лагерей перевоспитания», назвав их «учебно-тренировочными центрами» для борьбы с экстремизмом в данном регионе, где проживают свыше 10 млн уйгуров - мусульман тюркского происхождения.