Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика1 сентября 2022 6:39

Власти Энергодара считают, что ВСУ обстреливают город для прикрытия прорыва группы диверсантов

Диверсионная группа попыталась прорваться с прибрежной части города
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Обстрел Энергодара украинскими боевиками использовался как прикрытие для прорыва

Обстрел Энергодара украинскими боевиками использовался как прикрытие для прорыва

Фото: REUTERS

Обстрел Энергодара Вооруженными силами Украины проводится для прикрытия прорыва группы диверсантов. Соответствующее заявление сделала военно-гражданская администрация города.

"Огонь ведется в попытках обеспечить диверсионным группам боевиков прорыв со стороны прибрежной части города Энергодар", - говорится в сообщении телеграм-канала местных властей.

Как ранее писал сайт KP.RU, ВСУ с раннего утра начали обстреливать Энергодар в Запорожской области. По данным местных властей, в результате обстрела погибли не меньше трех мирных жителей, еще один человек пострадал.

Напомним, следом за сообщениями об обстреле Энергодара появилась информация о высадке украинского десанта рядом с городом. По словам главы городской администрации Александра Волги, по позициям противника наносит удары авиация.