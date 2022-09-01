Видео удара ВСУ по Энергодару появилось в Сети

Видео прилета снаряда по городу Энергодар опубликовали очевидцы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели обстрел Энергодара в четверг, 1 сентября. Видео прилета снаряда по городу опубликовали очевидцы.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ заявило, что в 8.00 мск в четверг, 1 сентября, ВСУ начали артиллерийский обстрел места предполагаемой встречи миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской атомной электростанции (АЭС).

По данным российского военного ведомства, ВСУ при помощи диверсионных групп предприняли попытку захвата Запорожской АЭС.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на фоне обстрелов украинских войск сработала аварийная защита Запорожской АЭС, поэтому сейчас отключился пятый энергоблок которой. Он также заявил о повреждении линии резервного питания.