L’Unione Sarda: 11 вилл российского бизнесмена Вячеслава Кантора арестованы в Италии

Вячеслав Кантор. Фото: пресс-служба Международного Люксембургского форума

Власти Италии наложили арест на недвижимость российского предпринимателя Вячеслава Кантора. Об этом сообщает издание L’Unione Sarda.

По данным журналистов, арестованы 11 вилл на территории государства, две из которых были куплены Кантором у семьи бывшего итальянского премьер-министра Силвио Берлускони.

Попавшая под арест недвижимость расположена на курорте Порто-Ротондо, который находится на побережье Сардинии.

Отметим, что Вячеслав Кантор попал под санкции Евросоюза еще весной 2022 года. На этом фоне он передал 45,1% акций принадлежащей ему компании "Акрона" в управление троим топ-менеджерам.

Как ранее писал сайт KP.RU, правоохранители Италии наложили арест на имущество в размере 141 млн евро предпринимателя и архитектора Ланфранко Чирилло. 63-летнего бизнесмена подозревают в связях с крупными представителями российского бизнеса, а также российским руководством.

По версии следствия, Чирилло не задекларировал доходы в несколько десятков миллионов евро, которые были получены им в период с 2013 по 2019 года.