США ввели ограничения на продажу компьютерных чипов в Россию и Китай Фото: REUTERS

Администрация американского президента ввела ограничения на продажу некоторых высокотехнологичных компьютерных чипов в Россию и Китай. Об этом пишет газета New York Times.

«Новые ограничения касаются высококлассных моделей чипов, известных как графические процессоры, или GPU, которые продаются компаниями из Силиконовой долины Nvidia и Advanced Micro Devices», - передает издание.

Как сообщает газета, в последнее десятилетия данные чипы использовались в крупнейших суперкомпьютерах, который в свою очередь использовали ученые и интернет-компании для распознавания речи и объектов на фотографиях.

Уточняется, что на данный момент американское правительство требует экспортных лицензий для совершения продажи видов высокопроизводительных чипов. Как передает издание, в правительстве США заявляют, что подобные продукты могут использоваться или быть перенаправлены для военных целей в Китай или Россию.

«Ограничения являются частью холодной войны между Китаем и Соединенными Штатами за первенство в передовых технологиях», - отмечает газета.