Глава Амурской области Василий Орлов рассказал о поддержке сельхозпроизводителей, строящих жилье для своих сотрудников

Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурские сельхозпроизводители с 2022 года могут получить поддержку региона при строительстве нового жилья для своих сотрудников. Часть затрат аграриям компенсируется из областного бюджета, рассказал губернатор Василий Орлов. Глава региона во время рабочей поездки в Октябрьский район встретился с главой крестьянско-фермерского хозяйства из села Борисоглебка Сергеем Романовым. Хозяйство выращивает сою, на предприятии трудятся 100 человек. Чтобы удержать ценные кадры и привлечь новых специалистов, хозяйство с помощью господдержки строит дома для сотрудников. В этом году агрофирма построила пять домов, до конца года планируется сдать еще шесть.

«За постройку пяти домов предприятию компенсируют из регионального бюджета 10,5 миллиона рублей, - сообщил губернатор Василий Орлов. - Такую поддержку аграрии с этого года получают в рамках проекта «Комплексное развитие сельских территорий». Региональный минсельхоз возмещает часть затрат на строительство. После того, как будут готовы еще шесть зданий, предприятие также получит компенсацию. Всего сельхозпредприятие планирует построить 40 домов для своих сотрудников».

Глава региона уточнил, что за господдержкой при строительстве жилья для работников обратились еще две компании.

«Поддержку получат еще два предприятия области в Михайловском и Свободненском районах. Таких фермеров будем поддерживать и по другим направлениям», - подчеркнул Василий Орлов.

Субсидия на строительство рассчитывается в размере 20 тысяч рублей на один построенный квадратный метр, но не более 120 квадратных метров. В 2022 году агрофирмы планируют построить для сотрудников дома общей площадью 1713 кв. метров. На возмещение части затрат из бюджета региона будет выделено 34,3 миллиона рублей.