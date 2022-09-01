Автор Spiked Фуреди заявил, что западные лидеры стали геополитически безграмотны Фото: REUTERS

Фрэнк Фуреди в своей статье для издания Spiked написал о том, что западные лидеры стали геополитически безграмотны.

«Американские и европейские элиты совершенно не готовы к новой эпохе соперничества великих держав», - пишет журналист в своей публикации.

В виде примера в статье приведен неудачный вывод американских войск из Афганистана. По словам журналиста, как бы ни было больно, очевидно, что американскому политическому истеблишменту недостаточно ни интеллектуальных ресурсов, ни единства, ни ясности для того, чтобы стать лидерами на мировой арене. По его мнению, искусство управления государством бесследно пропало.

В публикации также упомянут визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Фуреди назвал это глупым и легкомысленным поступком, который выставляет президента США Джо Байдена бессильным, поскольку тому не хватило воли помешать спикеру палаты представителей испортить отношения с Китаем.

Фуреди приходит к выводу о том, что в предстоящие годы от западного истеблишмента можно ожидать только ошибок и самовредительства.