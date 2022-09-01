Токаев предложил провести внеочередные выборы президента Казахстана осенью 2022

Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой провести внеочередные выборы главы государства осенью 2022 года. Соответствующее заявление политик сделал в обращении к народу в четверг, 1 сентября 2022 года.

"Для меня интересы государства превыше всего, - аргументировал Токаев. - Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы".

Для снижения рисков "монополизации власти" казахстанский лидер также предложил ограничить президентство одним семилетним сроком. По его оценке, такая форма правления" укрепит политическую стабильность" и "устойчивость казахстанской модели общественного устройства".

Глава государства также объявил о намерении провести досрочные парламентские выборы в 2023 году. Изначально планировалось, что они пройдут в 2025-м.

Напомним, в Казахстане прошел референдум 5 июня 2022 года, в ходе которого население страны поддержало 33 поправки, затрагивающие треть текста Основного закона страны. Это, в частности, исключение из Конституции статьи, предоставляющей первому президенту Нурсултану Назарбаеву личные привилегии и статус "елбасы" (лидера нации). Нововведения не отменяют гарантированное Назарбаеву право на защиту чести и достоинства, обеспечение пенсией, охраной и транспортом.

Согласно другой поправке, один человек отныне не сможет занимать пост президента Казахстана более двух сроков подряд. Кроме того, в период президентства лидер страны может быть только беспартийным, а его родственники не имеют права занимать руководящие посты в государственных структурах и квазигосударственных корпорациях.

Как ранее писал сайт KP.RU, переговоры президента России Владимира Путина и главы Казахстана Касым-Жомарта Такаева состоялись в Сочи в пятницу, 19 августа 2022 года. Главы государств обсудили вопросы стратегического партнерства и сотрудничества.

В ходе встречи также затронута тема двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, в том числе в рамках Содружество Независимых Государств (СНГ), в котором Казахстан председательствует в текущем году.