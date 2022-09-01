Президент Казахстана провозгласил новый экономический курс страны

Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

Казахстан движется от госкапитализма к новому экономическому курсу, который направлен на развитие конкуренции. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в послании к нации в четверг, 1 сентября 2022 года.

"Приоритетами нового экономического курса станут: стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику, развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей для всех", - подчеркнул Токаев.

В числе предлагаемых нововведений казахстанский лидер также выделил введение налога на роскошь. Согласно его проекту, плата будет взиматься при покупке дорогих транспортных средств и недвижимости. Глава государства утверждает, что данная мера не затронет средний класс.

Как ранее писал сайт KP.RU, в ходе того же обращения к нации Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой провести внеочередные выборы главы государства осенью 2022 года.

Для снижения рисков "монополизации власти" казахстанский лидер также предложил ограничить президентство одним семилетним сроком. По его оценке, такая форма правления" укрепит политическую стабильность" и "устойчивость казахстанской модели общественного устройства".