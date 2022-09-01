Авария на оживленной трассе во Владивостоке унесла жизнь пешехода

Врачи ничем не смогли помочь пострадавшей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Страшное ДТП, которое произошло в приморской столице на проспекте Красного Знамени, получило продолжение. Видеорегистратор одного из автолюбителей запечатлел момент смертельной аварии.

Пасмурный день, оживленная трасса, все мчатся на работу или по другим важным делам. Ничто не предвещало беды, но неожиданно одна из жительниц Владивостока решила перебежать дорогу в неположенном месте. Этот поступок стоил женщине жизни. Об этом рассказали в vostokmedia.com.

Водитель не успел вовремя отреагировать и наехал на пешехода. Ее тело от удара отбросило в сторону. Очевидцы отмечают, что эта картина не для слабонервных.

В социальных сетях под видео многие накинулись на женщину. По словам приморцев, на дорогах стоит внимательнее смотреть по сторонам, чтобы не подвергнуть опасности себя, других пешеходов или водителей.