Нурлан Сабуров поднял на смех российских звезд, которым стало стыдно быть русскими

Нурлан Сабуров. Фото Stand Up

Комик и шоумен Нурлан Сабуров возобновил свои стендап-выступления по России. Когда артист появился перед поклонниками во время выступления в Сибири, он высказался относительно тех, кто объявил на фоне украинских событий, что ему стыдно за свое русское происхождение.

«Появились типы, которые говорили «стыдно, что я русский». В основном это граждане Израиля, я заметил», - заявил артист в ходе своего выступления.

Сабуров также отметил, что когда Израиль атаковал Сектор Газа, никто не стал кричать о том, чтобы это остановили.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине артист не высказывал свое отношение к происходящему, чем вызвал негодование у поклонников. Кроме того, несмотря на политическую обстановку, Сабуров отправился с туром в Соединенные Штаты, однако выступления не обошлись без скандалов.