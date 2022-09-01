Российская сторона готова принять миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС, несмотря на провокации Украины

Российское Минобороны выступило с громким заявлением по поводу визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Фото: REUTERS

Российская сторона готова принять экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве отметили, что несмотря на попытки сорвать приезд, безопасность группы полностью обеспечат.

"Обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остаётся под полным контролем", - отмечают в министерстве.

Ранее российские власти заявил о том, что украинские боевики в ежедневном режиме устраивают обстрелы Запорожской АЭС и циничные провокации вблизи атомной электростанции. ВСУ пытаются наносить удары по энергоблокам АЭС и хранилищам ядерных отходов.

В связи с этим МИД РФ призвал все мировое сообщество, а также наиболее авторитетные международные организации сделать все, чтобы повлиять на Киев. В противном случае ситуация может привести к масштабной катастрофе на Запорожской АЭС, масштабы которой, по оценкам специалистов, будут сравнимы с последствиями аварий на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме.