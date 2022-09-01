В России 1 сентября 2022 выявлен 49 761 случай заражения коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в России выявлен 49 761 новый случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в четверг, 1 сентября 2022 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 95 летальных исхода, а выписано в связи с выздоровлением 38 940 человек, на 0,3% меньше по сравнению с минувшей средой, 31 августа. Количество госпитализаций также уменьшилось, и показатель также незначителен. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 4 128 человек, что на 2,5% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на четверг, 1 сентября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России выросло до 19 578 730. Жертвами коронавируса стало 384 441 человек, а из больниц выписали 18 635 574 пациента.

Напомним, ранее сообщили, что по данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 30 августа 2022, выявлено 600 828 522 заболевших коронавирусом, а прирост за сутки составил 568 256 случаев.