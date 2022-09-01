13 сотрудников МЧС ДНР погибли при обстреле села Рубцы со стороны Украины

В ДНР под обстрелом ВСУ погибли 13 спасателей при исполнении профессиональных обязанностей Фото: REUTERS

Сотрудники МЧС Донецкой народной республики (ДНР) при выполнении профессиональных задач попали под артиллерийский огонь Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего 13 спасателей погибли, еще девять человек получили ранения.

По информации телеграм-канала МЧС ДНР, это произошло ранним утром в четверг, 1 сентября 2022 года, в селе Рубцы Краснолиманского района.

"В результате обстрела, по оперативной информации, погибли 13 человек личного состава, еще девять сотрудников спасательного ведомства получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении ведомства.

Раненых спасателей госпитализировали. На место происшествия направлена другая группа сотрудников ведомства. Им предстоят поисковые и аварийно-спасательные работы.

Глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий уверен, что украинские боевики намерено били по местам скопления спасателей и медиков.

"Удар был преднамеренный. Били по трём зданиям, в которых в этот момент находились спасатели и медики", - подчеркнул Кострубицкий.

Как ранее писал сайт KP.RU, ВСУ с раннего утра начали обстреливать Энергодар в Запорожской области. Из-за попаданий снарядов в детских садах №14 и №15 зафиксированы пожары.

Также повреждены приемный покой медико-санитарной части, дом культуры "Современник" и жилой дом №8 на улице Воинов-Интернационалистов. Есть информация минимум о трех погибших.