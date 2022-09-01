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Экономика1 сентября 2022 9:00

ПСБ запустил цифровые карты «Мир» для зарплатных клиентов

Нововведение сделает цифровые платежи доступнее для жителей отдаленных городов
Юлия ЩЕРБАКОВА
Юлия ЩЕРБАКОВА

ПСБ предложил своим клиентам цифровые карты «Мир» для зачисления зарплаты в рамках зарплатных проектов. В банке отмечают, что этот быстрый и удобный способ получения зарплатной карты значительно экономит время на доставку продукта работникам конкретного предприятия, а также повышает доступность цифровых платежных инструментов для жителей отдаленных российских городов и поселений.

Для заключения договора и выпуска цифровых зарплатных карт для своих сотрудников предприятию достаточно просто обратиться в банковское отделение, а тем клиентам, которые уже имеют зарплатный проект в ПСБ или пользуются расчетно-кассовым обслуживанием, доступна опция дистанционного оформления цифровых карт. Для этого необходимо составить реестр и направить его менеджеру банка.

В ПСБ отмечают, что после того, как реестр на выпуск цифровых карт сотрудникам будет передан в банк, клиентам будут оформлены цифровые карты, которыми можно начать пользоваться сразу, не дожидаясь получения пластика. Кроме того цифровую карту сразу можно добавить в мобильный платежный сервис Mir Pay, которым могут воспользоваться все владельцы смартфонов на системе Android (версия 7.0 и выше с поддержкой NFC).

Добавим, что цифровая карта обладает всеми теми возможностями, что и обычная пластиковая дебетовая карта. Ею можно расплачиваться как в онлайн, та и в офлайн магазинах, снимать наличные в банкоматах, оборудованных системой бесконтактных платежей, делать переводы и др.

А самое приятное, что клиенты, получившие цифровую карту «Мир», смогут сразу подключиться к ее программам лояльности и получать различные привилегии, в том числе кешбэк до 20%.