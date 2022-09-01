ПСБ запустил цифровые карты «Мир» для зарплатных клиентов

ПСБ предложил своим клиентам цифровые карты «Мир» для зачисления зарплаты в рамках зарплатных проектов. В банке отмечают, что этот быстрый и удобный способ получения зарплатной карты значительно экономит время на доставку продукта работникам конкретного предприятия, а также повышает доступность цифровых платежных инструментов для жителей отдаленных российских городов и поселений.

Для заключения договора и выпуска цифровых зарплатных карт для своих сотрудников предприятию достаточно просто обратиться в банковское отделение, а тем клиентам, которые уже имеют зарплатный проект в ПСБ или пользуются расчетно-кассовым обслуживанием, доступна опция дистанционного оформления цифровых карт. Для этого необходимо составить реестр и направить его менеджеру банка.

В ПСБ отмечают, что после того, как реестр на выпуск цифровых карт сотрудникам будет передан в банк, клиентам будут оформлены цифровые карты, которыми можно начать пользоваться сразу, не дожидаясь получения пластика. Кроме того цифровую карту сразу можно добавить в мобильный платежный сервис Mir Pay, которым могут воспользоваться все владельцы смартфонов на системе Android (версия 7.0 и выше с поддержкой NFC).

Добавим, что цифровая карта обладает всеми теми возможностями, что и обычная пластиковая дебетовая карта. Ею можно расплачиваться как в онлайн, та и в офлайн магазинах, снимать наличные в банкоматах, оборудованных системой бесконтактных платежей, делать переводы и др.

А самое приятное, что клиенты, получившие цифровую карту «Мир», смогут сразу подключиться к ее программам лояльности и получать различные привилегии, в том числе кешбэк до 20%.