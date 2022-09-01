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Общество1 сентября 2022 9:00

Москалькова объяснила, зачем введен запрет на использование телефонов на уроках

Москалькова объяснила, что запрет на использование телефонов на уроках введен для лучшей концентрации учеников
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Москалькова объяснила, зачем введен запрет на использование телефонов на уроках

Москалькова объяснила, зачем введен запрет на использование телефонов на уроках

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что запрет на использование смартфонов на уроках в школах не связан с нарушением прав человека, а направлен на систематизацию учебного процесса. При этом она пообещала взять данный вопрос на особый контроль, если поступят какие-либо обращения.

«Телефон - это связь с внешним миром, что всегда исключалось на уроке, человек должен быть сконцентрирован на получении конкретных знаний. Я думаю, что это не связано с правами человека и ограничением его свобод», - заявила омбудсмен, предположив, что речь идет о «систематизации учебного процесса и получении знаний».

Москалькова заявила, что данный вопрос будет взят на особый контроль, если поступят какие-либо обращения. «Будем обсуждать и находить компромисс между преподавателем и учеником», - добавила она.

Напомним, Минпросвещения РФ накануне объявил, что использование мобильных телефонов на уроках в российских школах c 1 сентября 2022 года не допускается.