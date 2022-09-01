Москалькова объяснила, зачем введен запрет на использование телефонов на уроках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что запрет на использование смартфонов на уроках в школах не связан с нарушением прав человека, а направлен на систематизацию учебного процесса. При этом она пообещала взять данный вопрос на особый контроль, если поступят какие-либо обращения.

«Телефон - это связь с внешним миром, что всегда исключалось на уроке, человек должен быть сконцентрирован на получении конкретных знаний. Я думаю, что это не связано с правами человека и ограничением его свобод», - заявила омбудсмен, предположив, что речь идет о «систематизации учебного процесса и получении знаний».

Москалькова заявила, что данный вопрос будет взят на особый контроль, если поступят какие-либо обращения. «Будем обсуждать и находить компромисс между преподавателем и учеником», - добавила она.

Напомним, Минпросвещения РФ накануне объявил, что использование мобильных телефонов на уроках в российских школах c 1 сентября 2022 года не допускается.