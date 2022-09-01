Лавров назвал «фантастическим признанием» слова главы МИД о страданиях немцев ради Украины Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что слова главы внешнеполитического ведомства ФРГ Германии Анналены Бербок о необходимости немецких гражданам страдать ради поддержки Украины было «фантастическим признанием».

«Да, наши граждане страдают, но им придется страдать, потому что мы будем поддерживать Украину, несмотря ни на что», - процитировал глава МИД РФ немецкого коллегу во время встречи со студентами и преподавательским составом МГИМО

Лавров назвал подобное признание «фантастическим». «Как раз в жилу, как говорится, тем разговорам, которые ведутся о необходимости проведения в целом ряде европейских стран досрочных выборов», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, днем ранее, 31 августа, глава Министерства иностранных дел ФРГ заявила, что для нее важнее сдержать обещание перед Украиной, чем то, что думают немецкие избиратели.