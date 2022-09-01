МВД Херсонской области заявило об обнаружении штаба украинских террористов в Херсоне

Украинские террористы планировали устроить сразу несколько взрывов в Херсоне, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе Фото: REUTERS

В центре Херсона обнаружили штаб-квартиру террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба МВД Херсонской области.

"30.08.2022 полицейские в самом центре Херсона провели осмотр квартиры, которую в качестве своего штаба использовали боевики запрещенной в России террористической организации «Национальный корпус»* (гражданское крыло полка «Азов»*)", - отмечают в ведомстве.

В ходе осмотра силовиками изъяты одежда с символикой «Национального корпуса», большое количество печатной продукции, пропагандирующей идеи национальной нетерпимости, самодельные плакаты и трафареты, в том числе с лозунгами террористических организаций ОУН-УПА* и «Национальный корпус».

Отмечается, что украинские диверсанты могли использовать штаб квартиру террористической организации могли готовить взрывы для дестабилизации обстановки в Херсоне.

*«Азов» признан в РФ террористической организацией, его деятельность в стране запрещена

*«Национальный корпус» запрещен в РФ и признан экстремистской организацией

*ОУН-УПА признана в РФ экстремистской организацией и запрещена