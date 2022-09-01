В Кузбассе к 1 сентября открылись две школы после капремонта по губернаторской программе

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Две школы Кузбасса 1 сентября приняли учеников после капитального ремонта. Учебные заведения модернизировали в рамках губернаторской программы «Моя новая школа». В юргинской школе №14 и в школе Старопестерево Беловского округа не только отремонтировали здания, но и полностью обновили учебное оборудование.

«В рамках программы «Моя новая школа» мы создаем во всех территориях Кузбасса каждому школьнику равные условия для обучения и занятий в кружках и секциях дополнительного образования, - рассказал губернатор Сергей Цивилев. - В обновленных школах создаются разные направления для реализации потенциала: творчество, спорт, наука, профессиональная подготовка. Важно, чтобы ребята получили высокий уровень знаний и компетенций, поступили в вузы и ссузы региона, и в дальнейшем работали во благо родного края».

По словам главы региона, при ремонте особое внимание уделяется качеству работ. Используются только сертифицированные стройматериалы, все работы ведутся под общественным контролем.