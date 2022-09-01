Более 40 горняков стали заложниками шахт на Донбассе в результате обстрелов ВСУ

Горников поднимают из обесточенных шахт Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Из-за очередного обстрела территории Донецкой Народной республики со стороны ВС Украины обесточены три шахты, где по предварительной информации находятся 41 горник. Пострадавших нет. Об этом говорится в телеграм-канале Министерства угля и энергетики ДНР.

“По оперативной информации под землёй на шахте имени Скочинского находится 30 человек, на шахте имени Абакумова - семь, на шахте "Лидиевка'" - четыре горняка. Пострадавших нет,” - сообщается в канале ведомства.

Обстрел шахт произошел в 10:20. Сейчас ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания" в соответствии с планом ликвидации подобных аварий занимается спасением горняков.

Согласно последней информации Министерства энергетики ДНР, четыре горняка шахты Лидиевка уже подняты на поверхность.

Напомним, как ранее сообщал KP.RU, в результате обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ был отключен пятый энергоблок из-за повреждений линий выдачи мощности.