Лавров назвал условия для восстановления диалога России с Западом Фото: REUTERS

Москва будет готова к диалогу с западными странами, когда те сами созреют для этого. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сначала должна пройти эта истерика на нашем западном фланге, они пока еще далеки от этого, хотя здравые голоса начинают пробиваться сквозь хор русофобов», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства в четверг, 1 сентября, в ходе встречи со студентами и преподавателями МГИМО

Лавров отметил, что российским дипломатам на Западе отказывают в любых контактах, даже в вопросе обсуждения работы дипломатических миссий. По его словам, объем работы дипломатов в западных странах «просто съежился».

«Помимо того, что сам Запад все инструменты и механизмы заблокировал в одночасье, помимо этого, нашим дипломатам просто отказывают в любых контактах», - отметил он, добавив, что дипломаты западных стран будут находиться в тех же условиях, что и российские.

Напомним, Лавров также назвал «жалкими людьми» европейских политиков, которые собираются ввести ограничения на выдачу виз россиянам, отметив, что Москва самоизолироваться не будет.