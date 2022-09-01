Лавров заявил, что угрозы безопасности российских миротворцев в Приднестровье приравниваются к нападению на РФ

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Любые действия, угрожающие безопасности российских миротворцев в Приднестровье, будут рассматриваться как нападение на Россию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг, 1 сентября 2022 года.

"Все должны понимать, что любые действия, которые будут подвергать угрозе безопасность наших военнослужащих, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Россию, как это было в Южной Осетии, когда на наших миротворцев напал Саакашвили", - уточнил Лавров в ходе беседы со студентами и преподавателями МГИМО.

Напомним, Сергей Лавров днем ранее уже комментировал ситуацию в Приднестровье.

"Готовы возобновить с регионом прямой диалог - к этому готово руководство Приднестровья, к этому мы призываем, - уточнил глава российского внешнеполитического ведомства. - Но, судя по публичным заявлениям президента Молдавии Санду и ее команды, они под диктовку США и Евросоюза прямого диалога не хотят, видимо, рассчитывая на вариант недипломатического решения".

Напомним, что российская Оперативная группа войск прибыла в Приднестровье еще в 1992 году по соглашению о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Молдавии. В настоящее время они совместно с миротворцами Молдавии и Приднестровья поддерживают мир в зоне безопасности по Днестру.