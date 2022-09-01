Bloomberg: Путин бросил вызов США, пригласив Индию и Китай на учения "Восток-2022" Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин бросил вызов Соединенным Штатам и их союзникам, когда пригласил на военные учения «Восток-2022» армии Китая и Индии. Такое мнение высказали журналисты издания Bloomberg.

«Таким образом он противодействует попыткам США и их союзников изолировать Москву из-за конфликта на Украине», - сказано в статье издания.

В публикации говорится о том, что Нью-Дели не занимает чью-либо сторону в вопросе украинского кризиса, несмотря на давление западных стран. По мнению авторов статьи, такая позиция объясняется партнерскими отношениями России и Индии.

«Даже когда США привлекли Индию в качестве партнера по обороне и призвали не подрывать международное санкции в отношении России из-за конфликта на Украине, правительство Нью-Дели направило военный отряд на армейские учения», - говорится в публикации.

Напомним, ранее немецкая газета Der Tagesspiegel перед предстоящими военными учениями «Восток-2022», которые состоятся с 1 по 7 сентября 2022 года на семи полигонах Восточного военного округа, написала о том, что растущее военное сотрудничество России и Китая испугало Соединенные Штаты и Европейский союз.