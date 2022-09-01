Запорожские власти сообщили, что в результате обстрелов ВСУ погибли не менее трех мирных жителей

Трое мирных жителей Запорожской области погибли из-за обстрелов Вооруженных сил Украины Фото: REUTERS

Не менее трех мирных жителей Запорожской области погибли из-за обстрелов Вооруженных сил Украины. Информацию об этом распространил руководитель временной военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

"Украинские нацисты обстреляли Энергодар, Каменку, Васильевку. По предварительным данным не менее трех погибших, пятеро раненых мирных жителей, в том числе ребенок с проникающей травмой бедра. В Энергодаре серьезные разрушения инфраструктуры – в городе нет света, разрушены три детских сада, Дом культуры", - сообщил чиновник на видеозаписи, которая опубликована в его официальном телеграм-канале.

Ранее российские власти и руководство Запорожской области предупредили об угрозе масштабных провокаций со стороны украинских военных и боевиков нацбатальонов в связи с прибытием миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

По информации Минобороны РФ, ВСУ даже попытались отправить десант с целью захвата атомной станции, но в итоге все бойцы ВСУ, участвовавшие в данной циничной провокации, были своевременно уничтожены.