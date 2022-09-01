Крупнейший в Балтии завод удобрений прекратил работу из-за подорожания газ Фото: ru.wikipedia.org

Крупнейший в Балтии завод удобрений Achema, расположенный в литовском городе Йонава, временно остановил свое производство с четверга, 1 сентября. Об этом заявила пресс-служба предприятия.

Уточняется, что данное решение приняли на фоне рекордного подорожания природного газа, который является основным сырьем в производстве азотных удобрений.

«Поскольку цена на природный газ в Европе продолжает резко расти и, как следствие, неудержимо растет себестоимость удобрений, компания Achema с 1 сентября временно приостанавливает работу своего завода», - сказано в сообщении пресс-службы.

На предприятии сообщили, что в данных условиях производимые заводом удобрения стали неконкурентоспособными по сравнению с продуктами американских и российских производителей. Теперь компания продолжит производство только смол и технических газов.

Напомним, сегодня, 1 сентября, профильный комитет по энергетике Еврокомиссии сообщил, полностью или частично от поставок российского газа отрезаны 12 стран - членов Евросоюза.