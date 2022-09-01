Губернатор Сергей Цивилев: «Учиться в кузбасском филиале сценических искусств смогут ребята со всей Сибири и Дальнего Востока»

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе 1 сентября начались занятия у первокурсников кемеровского филиала Российского государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург). На торжественной линейке 75 студентам, наряженным в бальные платья и костюмы, вручили студенческие билеты.

«С этого учебного года в регионе начал работать филиал Российского государственного института сценических искусств. Здесь будут готовить специалистов всех основных театральных профессий: артистов, режиссеров, художников-постановщиков, продюсеров, художников-технологов, театроведов. Учиться в кузбасском филиале сценических искусств смогут ребята со всей Сибири и Дальнего Востока. Этот культурно-образовательный комплекс — наша гордость. Уверен, что с него начнется новая страница в истории культурного развития Кузбасса», - рассказал губернатор региона Сергей Цивилев.

Кемеровский филиал будет готовить актёров, режиссёров, продюсеров, сценографов и других специалистов творческих профессий.