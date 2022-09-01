Макрон заявил о планах сделать французскую армию первой в Европе по оснащенности Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планах республики сделать свою армию первой в Европе по оснащенности, а также сообщил о принятии новой программы вооружений до 2024 года.

Макрон в четверг, 1 сентября, выступая на совещании послов Франции, отметив также «необходимость укрепить силы ядерного сдерживания», заявил, что была принята программа вооружений до 2024 года, которая поможет стране восстановить возможности, а также сказал об адаптации стратегий «к актуальной ситуации».

«Это позволит сделать французскую армию первой армией в Европе», - заявил французский лидер.

Напомним, накануне Макрон во время выступления на втором саммите «Крымской платформы» призвал не проявлять слабость в отношении России, а также не идти на какой-либо компромисс с Москвой.