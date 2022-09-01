Глава Ростуризма опровергла информацию об обязательных QR-кодах для путешествия по России и за рубеж

Глава Ростуризма Зарина Догузова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сведения о том, что с 1 сентября вводятся обязательные QR-коды для путешествия внутри страны и за границей, не соответствуют действительности, подтвердила в четверг 1 сентября глава Ростуризма Зарина Догузова.

“В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что якобы с сегодняшнего дня при путешествиях по стране станут обязательными QR-коды. Внимание! Эта информация не соответствует действительности! Никакие QR-коды не вводились ни для отдыха внутри страны, ни для зарубежных поездок,” - сообщается в телеграм-канале Догузовой.

По ее словам, речь идет о запуске в тестовом режиме новой системы электронной путевки. Она вводится с 1 сентября и создана для обеспечения государственной гарантии участникам рынка: защиты прав туристов и повышения прозрачности в отрасли.

“Туроператоры в добровольном порядке заносят в систему данные о проданных турах, каждому туру будет автоматически присваиваться специальный идентификатор для учета купленных туров, а также для удобства туристов - чтобы в любой момент можно было проверить информацию о купленном туре. От туриста ничего дополнительно не требуется” - уточняет глава Ростуризма.

"Электронная путевка" - так называется единая информационная система, где каждый туроператор обязан заполнять сведения о пакетном туре. Ранее KP.RU рассказывал, как нововведение поможет защищать права туристов.